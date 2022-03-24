Barış Pehlivan: Bazı CHP ve İYİ Parti milletvekillerinde rahatsızlık hissediliyor

CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin bazılarında rahatsızlık hissediliyor.

Öyle ya, seçim yasasına karşı muhalefet için en çok konuşulan formül şu:

“Dört parti, iki partinin listesinden seçime girebilir. Yani SP, DEVA, Gelecek ve DP adayları CHP ile İYİ Parti’nin logosu altında seçmenin karşısına çıkabilir.”

İşte iki büyük parti içinde bu senaryonun gerçekleşmesinden endişe edenler var görünüyor. Zira, aday listelerinde küçük parti milletvekillerinin konulacağı sıralar belki mevcut bazı milletvekillerinin Meclis’e girmesine engel olacak. Bir de buna ilk kez milletvekili olmayı hayal eden partilileri eklerseniz, ortalık biraz ısınacağa benziyor.

Muhalefet cephesinden konuştuğum kişiler “Ama” diyor ve ekliyor:

“6’lı masada böyle bir karar alınırsa, Kılıçdaroğlu ve Akşener net tavır gösterir. Sitemleri dinlerler ama önceliği ittifakın geleceğine verirler.”

Barış Pehlivan’ın yazısı