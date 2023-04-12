Barış Pehlivan: Bakan, tanımadığını iddia ettiği tecavüz zanlısını kendi yardımcısına da sorabilir

Biliyorsunuz; bakan Yanık, görüştüğü tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz’ü tanımadığını iddia etti. Görüşmeye, görevdeki hâkim Ömer Azküçük’ün aracı olduğunu belirtti. O halde Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı da olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın iki çift laf etmesi gerekmiyor mu?

Bakan Derya Yanık, tanımadığını iddia ettiği tecavüz şüphelisini kendi yardımcısına da sorabilir. Zira, Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş ile Sadullah Alagöz oldukça yakın. Öyle ki, Ergüneş’in de bakanlıktaki makamında Alagöz’ü ağırlamışlığı var…

(…)

Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş de tecavüzün yaşandığı o pastanede Sadullah Alagöz’ü ziyaret etmişti. Sadullah Alagöz, 18 Ocak 2022’de gerçekleşen bu buluşmanın karesini yine sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaşmıştı:

“T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yrd. Sn. İsmail Ergüneş Beyefendi’yi Sinpaş Altınoran Özsüt şubemde misafir ettik. Gündemdeki konular başta olmak üzere projelerimizi ve diğer iş kollarımızı istişare etme fırsatı bulduk. Bu hoş ziyareti için Sn. Bakanım İsmail Ergüneş Beyefendi’ye şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.”

Barış Pehlivan’ın yazısı