Barış Pehlivan: AKP kulislerinde ‘tüzük yine esneyecek’ diye konuşuluyor

Sadece Ali İhsan Yavuz mu, değil. AKP tüzüğüne uyulursa 50’den fazla milletvekili önümüzdeki seçimde aday gösterilmemeli.

Sadece şu örnek isimleri düşünün:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç. Eski AKP Grup Başkanı Naci Bostancı. Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan.

Say say bitmez… Peki, ne mi olacak?

AKP kulislerinde bir kez daha “tüzük yine esneyecek” diye konuşuluyor. Partinin MKYK’sinde bu konuda bir karar çıkması bekleniyor. Özetle “sürekli genç ve yenilenen bir partiyiz” iddiasıyla konulan tüzükteki o madde, artık fazlasıyla kadük oldu.

Barış Pehlivan’ın yazısı