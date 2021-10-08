Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış İnce: Havuzcuların muhalefete sırnaşma tutumu, iki şeyi gösteriyor

Son günlerde herkesin fark ettiği şey, yani eskinin AKP yandaşı havuzcularının muhalefete sırnaşma tutumu, iki şeyi gösteriyor. Birisi iktidar içi çatlakların ve özgüven kaybının sandığımızdan büyük olduğu diğeri batan gemiyi terk eden her devrin insanlarının önümüzdeki dönem için de alan kapmaya başladığı. İlki için bir sorun gözükmüyor, hatta bu kopuştan keyif almak dışında yapacak bir şey yok. İkincisinde ise sorun, bu tiplerin sırnaşarak kapmaya çalıştığı yeni alana halkın ne kadar izin vereceği… Zaten dik duranlar yeni dönemde de dik durarak, belki yine sevimsiz olacaklar ama eskinin havuz medyası kalemşörlerinin yine muteber olması toplumdaki çürümeyi arttıracaktır. Son 20 yılda oluşan “hep kazançlı fırıldak” tiplemesinin yeni bir başarısı olacaktır.

Önceden de yazmıştık. Son 20 yılda oluşmuş bir insan profili var. Bu profildeki tipler kendi başarılarıyla, yetenekleri ve emekleriyle asla gelemeyecekleri yerlere bir güce yakınlıklarıyla gelirken bundan hicap duymadılar. Önlerine konan altın tepsileri, coşkuyla kabul ettiler. Gelen “fırsat”ları değerlendirdiler. Ne de olsa çocuklarına miras bırakacakları adları, soyadları değil kaptıklarıydı! Onları siyasi, ekonomik alanlarda büyütecek sözde merkezi güçlerle kurdukları yakınlıkla yükseldiler ya da yükseldiklerini zannettiler. Farklı dönemlerde farklı kişilere, odaklara yaslanarak, bu değişimler sırasında en yakınlarını bagajdan atarak, bugün “fırıldak” olarak da nitelendirilen bir karakteri “akılcılık”, “zamanın ruhu” olarak yedirdiler. En başta da kendilerini ikna ettiler.


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