Barış İnce: ‘Gündemi değiştiriyorlar’ diye diye rejimi değiştirdiler!

Bugün iktidarın en sıkıştığı konunun ekonomi, geçim sıkıntısı gibi konular olduğu, kendi seçmen/kitle tabanı tarafından bile bu konularda eleştirildiği bir gerçek. Muhalefetin buraya yapması gereken yığınağın önemini de tartışan yok. Ancak bu gerçekten hareketle uzun yıllardır iktidarın dinci, baskıcı uygulamaları, temel hak ve özgürlükler konusundaki pervasız saldırılarını “gerçek gündemi değiştiriyorlar” ya da “zevzeklik” olarak değerlendiren bir muhalefet biçimi türedi.

Montrö’yü ABD’ye açmaya çalışırlar “aman gündemi değiştiriyorlar”, içkiyi yasaklarlar “aman gündemi değiştiriyorlar”, İstanbul sözleşmesi kaldırılır “gündemi değiştiriyorlar”, okullar teker teker imam hatipleşir müfredatlar değişir, “gündemi değiştiriyorlar”, hilafet isterler “gündem” cumhuriyeti yıkmak isterler “gündem” … Nedir kardeşim sizin esas gündeminiz? Söyleyin biz de bilelim. Böyle giderse halkın gündemine de giremeyeceksiniz.

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Kimsenin kuşkusu olmasın, bu ülkenin milyonları kendi gündemini kendi belirleyecektir.

Barış İnce’nin yazısı