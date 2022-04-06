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Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Yoksulluk ve işsizlik sandığa aynı oranda yansımıyor


Bu yoksulluk ve işsizlik sandığa aynı oranda yansımıyor. Bunun ekonomik yönleri yanında siyasal, toplumsal, kültürel, tarihsel, sınıfsal yönleri de var elbette. Yansımadığı için de iktidar halen birinci parti. Muhalefet ise iktidara gelmenin yolunun sağa kaymaktan geçtiğini sanıyor, sağa kayıyor. Salgın hastalığın da etkisiyle, dünya ekonomisinde artan sorunlar, tedarik zincirlerindeki aksamalar, artan işsizlik ve enflasyon, varsıl-yoksul uçurumunu daha da derinleştirirken, dünyanın en zenginleri servetlerini artırırken, siyaset de sağa kayıyor. Ekonomide liberal, yönetimde otoriter, söylemde popülist sağcı liderler, sandıktan başarıyla çıkıyorlar, son olarak Macaristan ve Sırbistan’da olduğu gibi.  

Barış Doster’in yazısı


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