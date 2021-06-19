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Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulaması, tartışması gerekir

Dahası, NATO 2030 belgesinin (138 madde) ve NATO zirvesi sonuç bildirisinin (79 madde) özeti ve hedefi, Rusya ve Çin düşmanlığıdır. NATO’ya yeni bir düşman aranmaktadır. Savunma ve güvenlik boyutu yanında, NATO’nun politik, ideolojik yönü güçlü şekilde vurgulanmaktadır. Tüm bunlar Türkiye’nin aleyhinedir. O yüzden bir an önce Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulaması, tartışması gerekir.

NATO’nun son zirvesinden Türkiye’nin çıkarması gereken en önemli ders ise şudur:


Ülkesi içinde sorunları çözemeyen bir devletin, ülkesi dışında büyük işler başardığı, büyük zorlukları aştığı, hedeflerine ulaştığı görülmemiştir.

Barış Doster’in yazısı

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