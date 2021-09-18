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Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Suriye siyasetinde değişim yok, bu da sorunun çözümünü zorlaştırıyor

İktidarın Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilişkin dış politikasında yumuşama var. İkili ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. Lakin Suriye siyasetinde değişim yok. Bu da sorunun çözümünü zorlaştırıyor. Türkiye’nin katlandığı maliyeti artırıyor. Rusya ve İran’la da gerilime sebep oluyor.

Dahası, Türkiye’nin ABD’yi ısrarla daha çok inisiyatif almaya davet etmesi, çözümü fazlasıyla zorlaştırıyor. Türkiye’nin bu çağrısı, Soğuk Savaş kalıntısı ezberleri aşamadığını, emperyalizm bağımlılığından kurtulamadığını, dünyanın gidişatını, Batı’dan Doğu’ya kayan güç dengesini saptayamadığını da gösteriyor.


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