Barış Doster: Sendikacılık, ücret pazarlığından ibaret değildir

Asgari ücret deyip geçmeyelim, önemlidir. Ama sendikacılık, ücret pazarlığından ibaret değildir. Yineleyelim ve vurgulayalım, asgari ücret öncelikle insanca yaşam sürmek için zorunludur. Daha iyi şartlarda yaşamanın, insan onuruna uygun yaşamanın olmazsa olmazlarından biridir. Temel bir haktır. Toplumsal adaleti güçlendirmek için, yoksullukla mücadele için, gelir dağılımı adaletini sağlamak için, gelir eşitsizliğini gidermek için şarttır. Asgari ücretin yüksek olması, sosyal güvenlik sistemini güçlendirir, düşük olması zayıflatır, çünkü sosyal güvenlik sistemindeki prim geliri düşer. Asgari ücret yüksek olursa, çalışanlar emekli olduklarında insanca yaşamalarını sağlayacak emekli maaşı alırlar. Aksi halde, emekli maaşları düşük olur, açlık sınırında yaşarlar. Asgari ücretin yüksek olması; ekonomik gelişmeyi hızlandıran, iş verimliliğini artıran unsurlardandır.
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