Barış Doster: Putin neyi göze aldı?

Rusya’nın; Ukrayna işgaliyle, ne için, neye katlanmayı göze aldığı, geçen 10 günde daha da belirginleşti. Belli ki ağır yaptırımları göze alarak, Ukrayna’yı bölmeyi, Karadeniz’e sahildar bir ülke olmaktan çıkarmayı, daimi tarafsızlığını sağlamayı, askersizleştirmeyi, ülkedeki iktidarı değiştirmeyi amaçlıyor. Putin’in, Rusya’nın devlet kapasitesine, Rusların direnme, dayanma gücüne güvendiği, ağır bedel ödemeyi, yorulmayı, yıpranmayı göze aldığı da anlaşılıyor. Askeri açıdan ise her iki tarafın kayıplarının bilançosu, kimin başarılı olup olmadığı, önümüzdeki günlerde daha açık biçimde görülecek. Çünkü savaş koşulları, tarafların propaganda aygıtları ve sosyal medyadaki kutuplaşma, sağlıklı bilgiye ulaşmayı, ölü, yaralı sayılarına ilişkin gerçek bilgileri öğrenmeyi ve teyit etmeyi zorlaştırıyor.

Savaştan çıkarılacak en büyük ders ise tarihin ve coğrafyanın dış politikadaki etkisi, devleti yönetmenin zorluğu ve iç cephenin sağlamlığının önemi olsa gerek.

Barış Doster’in yazısı