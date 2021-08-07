Barış Doster: Ormanların siyasetin finansmanıyla ilgisini dikkate almadan yangınlarla mücadele edemeyiz

Ormanların acımasızca talan edilmesinin, imara açılmasının, ulusal ve yerel ölçekte siyasetin finansmanıyla yakın ilgisini dikkate almadan, orman yangınlarıyla mücadele edemeyiz.

Acı gerçek şudur: Servetleri dudak uçuklatan, birkaç dönem belediye başkanlığı yaptıktan hemen sonra genel başkanlık yarışına giren, olmadı parti kurup başına geçen, her seçimde parti değiştirmekten başı dönen siyasetçilerin çok fazla olduğu ülkemizde, doğayla, tarihsel dokuyla, kültürel mirasla uyumlu şehircilik, orman, turizm, sanayi, tarım politikaları uygulayamayız.

Barış Doster’in yazısı