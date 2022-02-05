Barış Doster: NATO, Türkiye için en büyük beka sorunudur

Türkiye’de siyasetin sağa kaymasında, mafya-siyaset ilişkilerinde, gericiliğin yükselmesinde, darbeler ve darbe girişimlerinde ABD ve NATO desteği açıktır. Türkiye; Cumhuriyetle birlikte kurup geliştirdiği ulusal sanayiden, milli savunma sanayisinden, ABD’nin artan etkisi ve NATO üyeliğiyle vazgeçmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası, milli savunma sanayisi yönündeki adımları, NATO’ya rağmen atmıştır. NATO’da ABD’nin dediği olur ve İsrail, adeta gizli bir üye muamelesi görür. ABD ve NATO; Türkiye’nin taraf olduğu tüm ikili ve çoklu sorunlarda karşı saftadır. Kısacası NATO, Türkiye için en büyük beka sorunudur.

Barış Doster’in yazısı