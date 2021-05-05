Barış Doster: Mısır adımını, Suriye adımı izlemeli

Türkiye’nin yapması gerekenler ise belli. Mısır adımını, Suriye adımı izlemeli. Laikliğin sadece iç siyasette değil, dış siyasette de ne kadar önemli olduğu, mezhepçi siyasetin içeride ve dışarıda ülkemize ne kadar zarar verdiği görülmeli. Ankara – Kahire işbirliğinin, Türkiye’nin elini Doğu Akdeniz’de, enerji rekabetinde, Suriye siyasetinde ve Yunanistan’a karşı güçlendireceği; Libya’da çözüme katkı sunacağı unutulmamalı. Bu yakınlaşmanın, bölge ülkelerinin ve Avrasya’nın büyük güçlerinin desteğini alması için çaba gösterilmeli.

Barış Doster’in yazısı