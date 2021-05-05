Barış Doster: Mısır adımını, Suriye adımı izlemeli

Türkiye’nin yapması gerekenler ise belli. Mısır adımını, Suriye adımı izlemeli. Laikliğin sadece iç siyasette değil, dış siyasette de ne kadar önemli olduğu, mezhepçi siyasetin içeride ve dışarıda ülkemize ne kadar zarar verdiği görülmeli. Ankara – Kahire işbirliğinin, Türkiye’nin elini Doğu Akdeniz’de, enerji rekabetinde, Suriye siyasetinde ve Yunanistan’a karşı güçlendireceği; Libya’da çözüme katkı sunacağı unutulmamalı. Bu yakınlaşmanın, bölge ülkelerinin ve Avrasya’nın büyük güçlerinin desteğini alması için çaba gösterilmeli.
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9 Soruda: İkizdere’de ne oluyor?
Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi halkı, bölgeye yapılmak istenen taş ocağına tepkili ve 21 Nisan’dan bu yana Cengiz İnşaat’ın iş makinalarına karşı direniyorlar. Diken’e konuşan köylüler, vadilerinin yok olmasını istemediklerini söyledi. Her gün sahurla beraber yola çıkan köylüler “Her şeyimiz o vadiye bağlı. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.
Diken’in dikkat çektiği ‘virüs bulaşındaki yeni risk’ Meclis gündemine taşındı
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin mutant virüs için ‘yol geçen hanı’na döndüğünü söyledi.
MASAK’tan kripto varlık rehberi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ‘suç gelirlerinin aklanması ve terön finansmanının önlenmesine dair tedbirler’ kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi.
İllere göre haftalık vaka sayıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.
‘Tam kapanma’nın ilk haftasında üç kente güzel haber
‘Tam kapanma’nın ilk haftasında açıklanan haftalık vaka sayıları, ‘turuncu’ kent sayısının ikiden beşe yükseldiğini ortaya koydu.