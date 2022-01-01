Barış Doster: Bunları yeterince konuşuyor muyuz?

Üretimi, verimliliği, adil bölüşümü, sosyal adaleti, fırsat eşitliğini, sosyal güvenliği, sınıfsal çelişkiyi konuşmuyoruz. Ekonomi konuşmadan siyaset konuşmanın yanlış olduğunu, kuramsal olarak hukuk önünde eşit olmanın, gerçek hayatta eşitliği sağlamadığını kavramıyoruz.

Kabul, son 30 yıllık süreçte, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte iktisat, giderek bir bilim dalı olmaktan çıkarıldı egemen sınıflar tarafından. Sermayenin tercihlerine göre şekillenen bir alana dönüştü maalesef. Ekonomi politik (siyasal iktisat) dışlandı. Sermayenin talepleri, sol siyasetin zayıflamasından da yararlanarak siyasal yapıyı, geçmişe oranla daha fazla yönetmeye başladı.

Peki, bunları yeterince konuşuyor muyuz? Hayır.

Barış Doster’in yazısı