Barçın Yinanç: Trump, NATO zirvesinde uzayıp giden taslak bildirileri görünce 'bu ne ya' demiş

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Trump birinci döneminde NATO zirvesinde uzayıp giden taslak bildirileri görünce “bu ne ya” demiş. Bunun İngilizcesini daha da kaba bir şekilde ifade ettiğine eminim.

O nedenle, Haziran ayında Hollanda’da yapılacak NATO zirvesi sonuç bildirgesinin tek sayfa, bir kaç paragraf uzunluğunda olması bekleniyor.

Malum, Hollanda’nın eski başbakanı Mark Rutte geçen sene NATO’nun genel sekreterliğine seçildi. Yılların tecrübesine sahip Rutte’nin bu göreve gelmesi özellikle de Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a girmesi üzerine bir şans olarak görülüyor. Rutte için, Trump’ı iyi idare ediyor manasında “Trump’ın kulağına fısıldayan adam” deniyormuş.

Trump’ın anlayacağı şekilde; “bak Rusya’ya çok iyi davranırsan, Rusya’nın elini çok güçlendirirsen; bu Kuzey Kore’nin işine yarar. Bunu da istemezsin,” gibi denklemlerle yaklaşıyormuş.

Barçın Yinanç’ın yazısı