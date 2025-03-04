Barçın Yinanç: Erdoğan, arabulucu rolü için 'Rus karşıtı' bir fotoğraf karesine girmek istemedi

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Londra’daki zirvede Türkiye de vardı. Demokratik, şeffaf bir ülke olmadığımız için liderler düzeyindeki zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın neden gitmediği, zirveye neden dışişleri bakan düzeyinde katılım sağlandığına dair resmi yada gayri resmi bir açıklama yok. Varsa da ben görmedim.

Bu noktada ancak tahmin yürütebiliyoruz. Benim tahminim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin-Zelenski-Trump arasında arabulucu rolü oynayabilme adına, tam anlamıyla “Rus karşıtı” bir fotoğraf karesine girmek istemedi. Tabii Türkiye’nin tutumunu “Putin’e şirin görünmek” kolaycılığı ile de açıklayamayız.

Daha önce de yazdım. Mesele Ukrayna ile sınırlı değil. Varsayalım ABD’nin de ikna edilerek verdiği destekle bir ateşkes sağlandı; hatta kırılgan da olsa bir barış anlaşmasına varıldı. Bundan sonra Batı ittifakı Rusya’yı nasıl konumlandıracak?

ABD rengini belli etti. Nasıl ki geçmişte ABD, Rusya’yı zayıflatmak adına Çin’e açılım yaptı; şimdi Çin’le rekabetinde Rusya’yı yanına çekmek adına, Trump, Vladimir Putin’e yanaşıyor. Bunun için de sadece Ukrayna değil, gerekirse Avrupa’yı da satarım mesajı veriyor.

Baltıklar, Polonya, Romanya tedirgin. Rusya Ukrayna’yı yutarsa sıra bize gelir diyor. İngiltere-Fransa ve hatta Almanya öncülüğünde Rus karşıtı bir blok oluşuyor. Bu blokun en öncelikli derdi Ukrayna’ya asker yollamak. Demin de yazdığım gibi, şimdilik ABD nedeniyle NATO denklem dışı, Macaristan -Slovakya ikilisi nedeniyle de AB denklem dışı.

AB üyesi olmayan İngiltere’nin ev sahipliğindeki Londra toplantısında, AB üyesi olmayan Kanada ve Türkiye de vardı. İş, gönüllüler koalisyonuna doğru gidiyor.

Barçın Yinanç’ın yazısı