Barbaros Şansal gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.
Şansal, X’teki açıklamasında “İstanbul Havalimanı transitte gözaltı” yazdı.
İstanbul Havalimanı transitte gözaltı !— Barbaros Şansal 🇨🇾🎗 (@mayrukcouture) May 10, 2025
Yaramazlara biraz batar!
Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.
Şansal, X’teki açıklamasında “İstanbul Havalimanı transitte gözaltı” yazdı.
İstanbul Havalimanı transitte gözaltı !— Barbaros Şansal 🇨🇾🎗 (@mayrukcouture) May 10, 2025
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’da 30 günlük ateşkesi reddetmesi durumunda Rusya’ya daha sert yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.
Genç seramik sanatçısı Meve Çam, hem ülkenin en köklü etkinliğine davet edildi hem de tarihi seramik merkezi olan Arita şehrinde bir üretici şirketten iş teklifi aldı.
Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,43 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı.
Bu hafta gram altın yüzde 2,72 , dolar yüzde 0,49 değer kazanırken avro yüzde 0,38 değer kaybetti.