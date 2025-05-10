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Yaramazlara biraz batar!

Barbaros Şansal gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.

Şansal, X’teki açıklamasında “İstanbul Havalimanı transitte gözaltı” yazdı.


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