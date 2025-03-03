Banu Yelkovan: Fenerbahçe'nin yükselişi oyunun her anında hissediliyor

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Fenerbahçe, Mert Müldür’ün golüyle ağları sarstı. Ardından Tadic farkı ikiye çıkardı. Ama gecenin özel hikâyesi En-Nesyri’ye aitti. Faslı golcü, Alex de Souza’dan bu yana üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli oldu. 2006’dan bu yana kırılamayan rekoru egale etti.

Fenerbahçe’nin yükselişi sadece tabelada değil, oyunun her anında hissediliyor. Hücumdaki çeşitlilik, savunmada disiplin, orta sahada bitmek bilmeyen enerji, her geçen gün daha da oturan bir sistem ve bu ritme uyum sağlamış tribünler. Liderle aradaki puan farkı artık kesinlikle göz korkutmuyor.

Banu Yelkovan’ın yazısı