Bansky'nin son eseri 'penis'e dönüştürüldü

Gizemli sokak sanatçısı Banksy “Bende gördüğün şey olmak istiyorum” yazılı deniz feneri grafitisi yeri keşfedildikten 24 saat sonra tahrif edildi.

Fotoğraf: Euronews Türkçe / @banksy / Instagram

Banksy eseri altı gün önce Instagram’dan paylaşmış, eserin Fransa’nın Marsilya kentindeki bir sokağa çizildiği ortaya çıkmıştı.

Euronews‘ün haberine göre eser yeri keşfedildikten sadece 24 saat sonra çift testis eklenerek penise dönüştürüldü.

AFP’ye konuşan tarihi dekor ressamı Agnes Perrone durumu ‘aptalca’ bulduğunu söyledi:

“Gece yapılan yazıların bazılarını temizlemeye çalıştım. Anti-graffiti verniğin tam etkili olması biraz zaman alıyor.

Yatmamı beklemişler. Gece geç bir saatte gelip deniz fenerine güzel bir çift testis eklemişler. Bunu aptalca buluyorum ama şaşırmadım. Marsilyalıyım sonuçta.

Burada etiketlerle savaşmak adeta ulusal spor.”



