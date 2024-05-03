Bankaların kredi hacmi 13,1 trilyon liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 198 milyar 631 milyon lira artarak 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liraya yükseldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültende sektörün kredi hacmi 26 Nisan itibarıyla 198 milyar 631 milyon lira artış gösterdi.

Toplam kredi hacmi 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liradan 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil olmak üzere 57 milyar 905 milyon lira artarak 15 trilyon 822 milyar 866 milyon liraya çıktı.

Kredi türlerine göre rakamlar şöyle:

Tüketici kredileri: 16 milyar 614 milyon artışla 1 trilyon 639 milyar 195 milyon lira

Taksitli ticari krediler: 17 milyar 858 milyon lira artışla 1 trilyon 618 milyar 388 milyon lira

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları: 22 milyar 669 milyon artışla 1 trilyon 395 milyar 122 milyon lira

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 227 milyon lira yükselişle 203 milyar 427 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 54 milyar 860 milyon lira artarak 2 trilyon 835 milyar 84 milyon lira oldu.