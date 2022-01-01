Bankada unutulan paraları sahte evrakla hesaplarına geçirmişler

Aralarında 24 yıllık bir banka çalışanının da olduğu üç kişinin, bankalarda unutulan paraları, sahte evrakla hesaplarına geçirdiği iddia edildi.

Bankalarda unutulan mevduatlar 10 yıllık zaman aşımı ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılıyor.

Özel bir bankanın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, 26 kişinin hesaplarına odaklanan şebekenin, özellikle yabancı uyruklu kişilerin hesaplarını takibe aldığı belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre Bakırköy başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre, İstanbul Yenibosna Çarşı Şubesi’nde görevli Funda Y.’nin (44) bazı hesaplarda yaptığı yoğun sorgulama özel bankanın genel müdürlükteki ekibin dikkatini çekti. Funda Y.’nin sık sık kontrol ettiği 26 hesap tespit edildi. 26 hesap sahibinden hiçbiri Funda Y.’nin görev yaptığı şubenin müşterisi değildi. Bu kişilerden 17’si İstanbul dışındaydı. Görevliler özellikle üç kişinin hesabında yoğun bir sorgulama yapıldığını gördü. Antalya’daki üç ayrı şubede hesabı bulunan Linnet A., Ariane O. H. ile Johan F. G.’nin hesaplarında tam 745 kez sorgulama yapıldığı anlaşıldı.

Bankanın teftiş kurulu başkanlığı hızla bir müfettiş görevlendirdi. Müfettiş Ç. Ö., Funda Y.’nin yaptığı tüm işlemleri mercek altına aldı. İncelemeler sonrası üç yabancı uyrukludan ikisinin hesabındaki paranın başka hesaplara aktarıldığı görüldü. Ariane O. H. ile Johan F. G.’nin hesabındaki toplam 220 bin TL’nin, iki ayrı şirketin hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Cem K. (34) ile Erdal C. A.’ya (35) ait Biohadron İlaç ve Silmar Dış Tic. şirketine aktarılan paraların, birtakım usulsüz icra takipleri sonrası alındığı anlaşıldı. İncelemede, iki takibin de birer gün arayla aynı icra müdürlüğü üzerinde yapıldığı anlaşıldı. Linnet A.’nın hesabındaki 99 bin 920 avroyaysa aynı yöntemle bloke konduğu anlaşıldı. Müfettiş Ç. Ö., farklı illerde yaşayan kişilerin hesaplarına yapılan icra takip evrakların tamamının Funda Y.’nin görev yaptığı şubeye gönderildiğini, bu kişinin referansıyla ödeme işlemlerinin yapıldığını tespit etti.

‘Usulsüzlük yok’

Özel banka, müfettiş Ç. Ö.’nün hazırladığı rapor sonrası Funda Y.’nin iş sözleşmesini feshetti. Banka ayrıca, Funda Y., Cem A. ve Erdal C. A. ile avukat Hümeyra N. Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapmasında ifadesi alınan Funda Y. “Yaptığım her hangi bir usulsüzlük yoktur” dedi. Funda Y., hesap sahipleriyle alacaklı olduğu iddia edilen kişileriyse tanımadığını söyledi. Cem K. ise icra takibi yapan iki şirketinden birini Azeri asıllı bir kişiye diğeriniyse Erdal C. A.’ya devrettiğini söyledi. Erdal C. A.’nın ifadesinin ise henüz alınamadığı belirtildi.

Öte yandan, hakkında çok sayıda soruşturma ve dava bulunan Erdal C. A.’nın da aralarında olduğu sekiz kişi hakkında da başka bir soruşturmanın daha devam ettiği belirlendi.

İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre mali sıkıntı yaşayan Sakaryalı mühendisi Şener A. (78), Erdal C. A. ile tanıştı. Erdal C. A., bu kişiye, kendisine yabancı fon bulabileceğini belirtti. İddiaya göre, Erdal C. A., Göksel G., Adem T., Muhammet T., Ferdi Ç., Mehmet Ş., Esen D. ile Mikail Arcas, bu kişiye ait Beykoz’daki dört gayrimenkul ve Sakarya’daki bir gayrimenkulünü yabancılara satabileceklerini belirtti. İddiaya göre, bu kişiler Şener A.’dan farklı zamanlarda aldıkları imzalarla kendisine yönelik 11 milyon liralık icra takibi başlattı. Para bulma arayışı içinde olan Şener A.’nın Sapanca’da bulunan 30 milyon lira değerindeki malikanesine haciz kondu.