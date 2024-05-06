Bankacılık sektörünün karında hızlı artış

Bankacılık sektörünün net karı ilk çeyrekte yıllık yüzde 44,7 arttı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15,06 olarak gerçekleşmişti.

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Bankacılık sektörünün 2023 Ocak-Mart arasındaki 106,1 milyarlık net karı bu yılın ilk üç ayında 153,5 milyara yükseldi. Mart itibarıyla yıllık kar artışı yüzde 94,4 oldu.

Bloomberg HT’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerinden aktardığına göre martta takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 1,49’a düştü. Bu oran geçen yılın üçüncü ayında yüzde 1,82 düzeyindeydi.

Aynı dönemde çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu (bankaların karşı karşıya kaldıkları kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riski karşılayacak kadar sermaye özkaynak bulundurma oranı) yüzde 13 oldu. Mart 2023’te bu oran yüzde 14’tü.

Sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 17 oldu.

2023 Mart’ında 15,8 trilyon TL’lik toplam aktifler bu yılın aynı döneminde 25,9 trilyon TL oldu. Toplam kredilerse Mart 2024’te 12,9 trilyon TL olarak kaydedildi.