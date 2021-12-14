Balkonda çiçek sularken vuruldu

Ordu’da doktor Aksın Serarslan, evinin balkonunda çiçek sularken başından vurularak ağır yaralandı. Gözaltına alınan Lami Aydın tutuklandı. Atış talimi yaptığı ortaya çıkan Aydın ifadesinde, ”Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim’‘ dedi.

İki gün öce evinin balkonunda çiçek sulayan Serarslan bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan doktorun başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Serarslan’ın tedavisi sürüyor.

130 metre mesafede atış talimi

Tüfeği ateşlediği belirlenen Lami Aydın gözaltına alındıdı. Aydın’ın 130 metre ötede atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Aydın, tutuklandı.

Ateş açan kişi: İhtimal veremedim

DHA’nın haberine göre Aydın, ifadesinde pet şişelere ateş ettiğini belirterek şunları kaydetti: “Ben pazar günleri Piramit mevkisinde bahçeme gider, av tüfeği ile pet şişelere ateş ederim. Olay günü hatırladığım kadarıyla araçta bulunan tüfeğimi de alarak oraya gittim. Av tüfeği ile deniz tarafına çapraz olarak havaya ateş ettim. Boztepe tarafına doğru kayalık alana da dört beş el daha ateş ettim. Sonra evime döndüm. Gece evime gelen polisten doktorun yaralandığını öğrendim. Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim.”