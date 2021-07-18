Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bal arıları aileye saldırdı: Bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

Tekirdağ’da arı saldırısına uğrayan 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Pixabay

Muratlı ilçesindeki bir çiftlikte çalışan aileye, önceki gün çiftlik yakınlarındaki kovanlarda bulunan bal arıları saldırdı.


Yüzlerce arının saldırdığı beş kişi yaralanırken, ihbar üzerine jandarma, sağlık ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Önce arılar uzaklaştırıldı, sonra yaralılara müdahale edildi.

Arıların sokması nedeniyle vücutları şişen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır durumdaki Şemsi Aktaş hayatını kaybetti. İki kişi hastanede tedavi görüyor, iki kişi ise taburcu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan arı kovanlarının sahibi H.K., Manisa’dan bölgeye giderek arı kovanlarını izinli olarak çiftlik yakınına koyduğunu söyledi.

H.K.’nin ifadesinde şunları kaydetti: “Kovanlarım çiftlik yakınında bulunuyordu. Tarım Bakanlığı’ndan izinli olarak arılarımı buraya koydum. Normal şartlarda arılar saldırmaz ancak bu kişiler arı kovanlarına çok yaklaştığı için saldırmış olabilir.”

H.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON HABERLER

DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.

İsrail de Delta’nın pençesinde: BioNTech aşısı ‘umulandan zayıf’

Aşılamada en önde giden ve bu nedenle normalleşme adımını ilk atan ülkeler arasında olan İsrail de Delta varyantının pençesinde. Vaka sayıları yeniden zirveye oturdu. Yeni bir kapanma henüz gündem de olmasa da gevşetilen bazı önlemler yeniden masada. Aşılamaya rağmen vaka sayılarında yaşanan rekor artışı ülkenin yeni Başbakanı Naftali Bennett şöyle açıkladı: “Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf. Tam olarak ne derece yardımcı olduğunu bilmiyoruz, ancak Delta varyantına karşı sağlık yetkililerinin beklediğinden çok daha az”