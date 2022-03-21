Bakırköy’de doktor ve güvenlik görevlisine saldıran kişi gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy’de doktor ve hastane güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet, 20 Mart saat 18:00 sularında Bakırköy ilçesinde bulunan hastanede bir kişinin, doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö’ye saldırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.K’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin kapı önündeki şeridi geçmek istediği, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve serviste çalışan doktor M.S.D’ye saldırdığı öne sürüldü.
“Kasten yaralama” suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K’nin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin, doktor ve güvenlik görevlisine saldırdığı anlar yer alıyor.