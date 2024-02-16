Bakanlıktan siyanür açıklaması: Su ve toprak numunelerinde olumsuzluk yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan’da maden sahasındaki su ve toprak ölçümlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.
13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak altında kalan dokuz işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
AA’nın haberine göre Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı’nda olay anından itibaren mobil araçları ve denetim ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.
Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün şunları dedi:
“Sahada yaptığımız incelemelerde dokuz tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01’in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler.”
Sivas Valiliği protesto istemiyor: Erzincan’a gidişler yasakladı
İliç’te maden faciası: Gözaltı sayısı sekize çıktı
Siyanürlü sahada toprak kayması: ‘Vali ve savcılar şirketin CEO’su gibiydi’
Erzincan’da altın madeninde toprak kayması: Dokuz kişiye ulaşılamıyor
Altın madeninde toprak kayması: Valiye göre Fırat Nehri’ne sızma yok
Dokuz kişinin toprak altında kaldığı madenin sahibi şirket şöyle övünmüş: İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez
Siyanür meselesi: İçişleri bakanı topu adalet bakanına attı, belediye başkanı ‘Bilgim yok’ dedi
Erzincan’da altın madeninin borusu patladı: ‘Fırat Nehri’ne siyanür aktı’
Mobil araçta bu ölç