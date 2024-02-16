Bakanlıktan siyanür açıklaması: Su ve toprak numunelerinde olumsuzluk yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan’da maden sahasındaki su ve toprak ölçümlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

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13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak altında kalan dokuz işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

AA’nın haberine göre Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı’nda olay anından itibaren mobil araçları ve denetim ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün şunları dedi:

“Sahada yaptığımız incelemelerde dokuz tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01’in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler.”

Mobil araçta bu ölç