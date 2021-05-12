Bakanlıktan İmamoğlu’na yalanlama

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kaybolan atlarda sorumluluğun Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bulunduğu yönündeki açıklamasını yalanladı.

Fotoğraf: DHA

İBB, Adalar’da kötü koşullarda faytonlarda kullandırılan yüzlerce atı geçen yılın ilk aylarından itibaren satın almaya başlamıştı. Bu atlar, belediyeler ve STK’lar dahil birçok kuruma verilmişti. Ancak bazı atların kaybolduğu yönünde haberler çıkmıştı.

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İmamoğlu, atların Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işbirliğiyle sahiplendirildiğini, bakanlık tarafından atlara çip takıldığını ve takip edilmesinden de sorumlulukları bulunduğunu söylemişti.

‘Tek görevimiz vardı’

İmamoğlu’na yazılı açıklamayla yanıt veren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İmamoğlu’nun ‘çip ve sahiplendirme’ iddiasının gerçek olmadığını kaydetti.

Açıklamada, İBB’nin atları sahiplendirme aşamasında bakanlığın ve müdürlüğün tek görevi bulunduğu belirtilerek, “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemektir; bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır” dendi.

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‘İBB sahiplendirdi’

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“İl müdürlüğümüz üzerine düşen bu görevi de yerine getirmiştir. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir. 861 at İBB yetkililerince tamamen kendi kriterlerine göre belirledikleri kurum/kuruluş ve kişilere gönderilmiştir. Sahiplendirilmiş atların ‘denetim ve kontrolü’ sayın İmamoğlu’nun iddia ettiği gibi İl / İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır. Adalar’daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında ‘AT SAHİPLENDİRME TAAHHÜTNAMESİ’ imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır.

‘Uzaktan izlenemez’

(Çip meselesi) Adalarda bulunan tüm atlar; 2011 yılından itibaren çiplenmiştir. Uygulanan çipler, atların ‘tanımlama numarasından’ ibaret olup bu çiplerin ‘uzaktan veya uydudan izlenmesi’ gibi bir durum söz konusu değildir. Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri’nin atların yerini bilmelerine imkân yoktur.”