Bakanlıktan iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muş’ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin sosyal inceleme başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Muş’un Varto ilçesinde, Atatürk Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki P.A. ve Z.T., P.A.’nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulunmuştu.

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi. Şüpheli ölüme ilişkin haberlerin ardından incelemenin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada “Konu bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır” dendi.