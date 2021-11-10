Bakanlıktan ‘efsane cuma’ uyarısı

Ticaret Bakanlığı, ‘efsane cuma indirimleri’, ‘şahane cuma indirimleri’ gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketicileri uyardı.

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Kamuoyunda ‘efsane/şahane cuma olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin ilan edildiği kampanyalar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kasım ayında yapılıyor.

‘Yanıltıcı uygulamalar…’

Bakanlık açıklamasında ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp daha sonra sıklıkla bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekilirken, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi: ”‘Efsane-şahane cuma/kasım indirimleri’ kapsamında birçok online alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapmakta veya yaptıklarını iddia etmektedirler. Bu kampanyalar kapsamında, satıcı-sağlayıcılarca önce ürünlerin fiyatlarının yüksek bir miktarda artırılması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapılması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Tüketicilerimizin bu gibi uygulamalara karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlayabilmeniz için ilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır”.

‘Ön bilgileri görmeden ödeme yapmayın’

Diğer yandan sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalardaki dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmak gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı-sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek de mağduriyetleri azaltacaktır. İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi ödeme güvenliği açısından önemlidir. Ödeme yapmadan önce, yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Mesafeli alışverişlerde, ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı bir şekilde okumadan ödeme yapmamak da çoğu mağduriyeti önleyecektir. Satıcı-sağlayıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yolları bu bilgilerden bazılarıdır.”