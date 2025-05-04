Bakanlık: Özel'e saldıran kişi iki çocuğunu öldürdü, şartlı tahliyeyle serbest kaldı

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şüphelinin 2004’te iki çocuğunu öldürdüğünü diğer iki çocuğunuysa yaraladığını açıkladı.

Fotoğraf: TRT Haber

18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmiş, cenazeden önce Sırrı Süreyya için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmişti.

AKM’de düzenlenen törene katılan Özel’e bir şüpheli yumruk atarak saldırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’ten şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın saldırgan hakkındaki açıklaması şöyle:

“CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;

2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.

Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştır.”

Anka’nın aktardığına göre İstanbul başsavcılığıysa olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası var, yine ilk belirlemelere göre akıl hastalığına dair bir emare yok.”