Bakanlık, özel sektördeki öğretmenlerin görüşme talebini kabul etti

Özel sektördeki öğretmenlerin ‘taban maaş hakkı‘ için Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşme talebi kabul edildi.

Fotoğraf: ANKA

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın ‘taban maaş hakkı’ ve asgari ücretle çalışmamak için bugün Ankara’da bir araya gelmişti.

ANKA’nın haberine göre Bakan Yusuf Tekin’le görüşme sağlanmadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını belirten öğretmenler, yaklaşık dört saat boyunca Meclis önündeki Milli Egemenlik Parkı’nda bekledi.

Dört saat süren beklemenin ardından, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eylemdeki öğretmenlerin yanına gelerek, Milli Eğitim Bakanı Kemal Şanlıoğlu’nun öğretmenleri temsilen bir grup öğretmenle görüşeceğini söyledi.

Bunun üzerine temsili olarak birkaç öğretmen, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şanlıoğlu’yla görüşmek için bakanlığa gitti.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tokat Kadim Durmaz, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca öğretmenlerin eylemine katılarak destek verdi.

Ocaklı konuya ilişkin yarın CHP’nin araştırma önergesi ve kanun teklifi vereceğini söyledi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali de “Yarın TBMM’de muhalefetin kanun tekliflerini, araştırma önergelerini Genel Kurul’a sunacağını biliyoruz. Yüz binlerce öğretmenin talebi olduğu ifade etmek istiyoruz. Yoksa ikinci bir Cemal Taştan vakası istemiyoruz. İkinci bir hakaret duymak istemiyoruz” diye konuştu.