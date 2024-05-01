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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık öğretmen ataması için Erdoğan’ın ‘nihai kanaatini’ bekliyormuş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaç öğretmenin atanacağına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘nihai kanaati’ sonrası karar verileceğini söyledi.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Bakan Tekin, katıldığı A Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin konuştu. Tekin, kaç öğretmenin atanacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:


“Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıktan, sayın cumhurbaşkanımızın nihai kanaatini aldıktan sonra açıklama yapacağız.”

130’a yakın farklı branşta atama yaptıklarına dikkat çeken Tekin, her branşın eşit derecede önemli olduğunu söyledi.

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