Bakanlık: Boğaziçi’nin yerleşkesi ve yakın çevresinin imar planı yok

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kayyım rektörler’ ataması nedeniyle bir yılı aşkın süredir eylemlerin sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi arazisini yapılaşmaya açacak SİT değişikliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in verdiği soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Boğaziçi Üniversitesi Yerleşkesi ve Yakın Çevresine ilişkin Bakanlığımızca onaylanmış herhangi bir imar planı bulunmamaktadır” dedi.

Fotoğraf: Facebook

Kurum, Boğaziçi Üniversitesi arazisinin yapılaşmaya açılma tehlikesiyle ilgili soru önergesi sunan Kadıgil’e cevap verdi.

SİT’i kaldıran rapor ‘fikir vermesi’ içinmiş

Kurum, SİT alanlarının statüsünü ortadan kaldıran ve Boğaziçi Üniversitesi’yle paylaşılmayan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun (ETBAR) ‘fikir verici, kanaat ve öneriyi içeren rehber niteliğinde olduğunu’ savundu.

Kurum, ayrıca istenildiği takdirde raporun mahkemelere iletildiğini belirtti. Kurum, söz konusu raporun nasıl hazırlandığını dair bilgiler de paylaştı, ancak raporun ne kadar sürede hazırlandığına dair bir bilgi vermedi.

Raporu hazırlayan şirketi savundu

Kurum, söz konusu alanların SİT statüsünü kaldıran şirketle ilgili belgede sahtecilik iddialarını yalanlayarak “ETBAR sürecinde belgede sahtecilikle ilgili herhangi bir olaya rastlanmamıştır” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul’un Sarıyer ilçesi sınırları içinde yer alan Boğaziçi Üniversitesi, Hacıosman Bayırı ve yakın çevrelerinin doğal SİT alanı statüsü, 7 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak değiştirilmişti. Bu kararla Boğaziçi Üniversitesi arazisinin 217 bin metrekarelik alanı ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’, 205 bin metrekarelik alanı da ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescillendi.

Hacıosman Bayırı’nın ise 948 bin metrekarelik alanı ‘kesin korunacak hassas alan’, 474 bin metrekarelik alanı ‘nitelikli doğal koruma alanı’, 455 bin metrekarelik alanı ise ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescillendi.

Aralarında Boğaziçi Üniversitesi ve Hacıosman Bayırı’nın da bulunduğu İstanbul’daki toplam büyüklüğü 58 bin hektarı geçen 506 doğal SİT alanı için toplam 370 günde ‘bilimsel’ rapor hazırlanmıştı.

Raporu hazırlayan şirket ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tatil yeri olarak gündeme gelen İzmir’in Urla ilçesindeki Hacılar Koyu’nu da kapsayan doğal SİT alanını yapılaşmaya açan raporun sahibi AKS adlı firma idi.

Söz konusu firma 2014 yılında Tarabya sırtlarında yer alan çamlık arazi için de 43 günde ETBAR hazırlamış, raporun 1 yıl içinde hazırlandığını iddia etmişti. Tarabya’daki arazi bu rapora dayanılarak İller Bankası’na satılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi ve Hacıosman Bayırı ile ilgili gelişmelerden sonra Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonraki kayyım rektör Prof. Dr. Naci İnci de 2 Ekim 2021 tarihli belgeyle Boğaziçi Üniversitesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazlarla ilgili her türlü kararı vermek ve sonuçlarını cumhurbaşkanlığına bildirmek üzere ‘Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu’ kurulduğunu duyurdu.

Bunun üzerine TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, söz konusu statü değişikliğinin iptali için dava açtı. Şube, bu kapsamda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak komisyon kararına dayanak olan ETBAR ve kurum görüşlerinin aralarında yer aldığı belgeleri talep etti. Ancak bakanlık bu belgeleri paylaşmadı.