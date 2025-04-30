Bakanlık 20 firmayla anlaşmış: Evlenenlere indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın 20 firmayla yaptığı anlaşma kapsamında evlenecek çiftlere yüzde 5 ila 35 indirim uygulanacağını duyurdu.
Göktaş, evlenecek çiftlerin mobilya, beyaz eşya ve ev tekstili vb. ürünleri indirimle almaları için 20 firmayla protokol imzaladıklarını açıkladı.
Bakan çiftlere mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5 ila 35 arasında indirim yapılacağını belirtti.
Projeden faydalanmak isteyenlerin, e-devlet’ten indirim kodu almaları gerekiyor.
İndirim yapacak markalar şunlar:
- Vestel
- Bellona
- İstikbal
- Mondihome
- Arçelik
- Beko
- Hepsiburada
- Kütahya Porselen
- Modalife
- Karaca
- Kelebek
- Doğtaş
- Lova yatak
- Englısh Home
- Fakir
- Adore
- Hatemoğlu
- Tümbir
- Damat- Tween
- KİP