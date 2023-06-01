Bakanlar, son toplantıdan ‘moralleri bozuk’ ayrılmış

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, mevcut bakanlarla dün düzenlenen son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘bakanlıklar için milletvekillerinin istifası olmayacak’ dediğini aktardı.

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Önceki kabinede yer alan neredeyse tüm bakanlar milletvekili olmuştu. Yeni kabinede kimlerin yer alacağıysa merak konusu.

Selvi dün, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu tarafsız bölgede yeni kabineyle ilgili son kulis bilgilerini paylaştı. Selvi, “Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Cumhurbaşkanının ‘komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak, yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz’ dediği söyleniyor” dedi.

Milletvekili olan bazı bakanların istifa edip yeniden bakan olması bekleniyordu.

Selvi ayrıca yeni kabinede olması beklenen isimleri paylaştı. Selvi’nin dedikleri şöyle:

*TBMM başkanlığı için AKP’li Numan Kurtulmuş’un ismi öne çıkıyor.

*İki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek’in ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek’in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Ticaret bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor

*Enerji bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor.

Selvi, bugünkü yazısında ekonomi yönetimi için düşünülen isimler tekrarlayıp “Kabine hazırlıkları sürüyor ama isim konusunda daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü son ana kadar değişiklikler olabilir” dedi.

Güvenlik politikaları uzmanı ve aynı programda yer alan Mete Yarar’se savunma bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler isminin konuşulduğunu dile getirdi.

Programın sunucusu Ahmet Hakan’sa kabinenin ne zaman açıklanacağını şu sözlerle ifade etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan (cumartesi) saat 14:00’te yemin edecek Meclis’te. 15.00’te Anıtkabir’e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir’den külliyeye geçilecek. 17:30’da külliyede tören yapılacak. Saat 20:00’de Çankaya Köşkü’nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yenilecek. Saat 22:00’de Çankaya Köşkü’nde kabine açıklanacak.”