Bakandan ‘Sınavlar ertelenecek mi’ sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin çok merak ettiği “Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi” sorusunu yanıtladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Son olarak 3 Mayıs tarihinden sonra başlanmasına karar verilen yüz yüze sınavlarla ilgili yeniden bir erteleme söz konusu olup olmayacağı öğrencilerin tek gündemi haline geldi.

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Milliyet’ten Abdullah Karakuş’a konuşan Bakan Selçuk’un verdiği yanıttan, bu konuda belirsizliğin hakim olduğu anlaşıldı.

Salgının seyrinde yaşanan artış nedeniyle sınavları erteleme kararı aldıklarını hatırlatan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Okullarda yüz yüze eğitim yapan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için sınavlar da yine okulda yüz yüze yapılacak. Diğer sınıf düzeylerinde sınavların ise 3 Mayıs sonrasında okulda yapılmasını uygun bulduk. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili tümüyle bakış açımız şu; eğer sağlık koşulları açısından ‘sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var’ denirse inanın; hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız olmaz. Çünkü çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor.”