Bakana göre KYK’daki asansörlerin bakımı yapılıyormuş: Provokasyona izin verilmemeli

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarındaki asansörlerin bakımlarının yapıldığını savunup ‘sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlara izin verilmemesi’ gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

26 Ekim gününün ilk saatlerinde Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle yurtta kalan Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

Öğrenciler, asansörün arızalı olduğunu ve bunu uzun süredir yurt yetkililerine bildirdiklerini ancak asansörün tamir edilmediğini dile getirmişti.

AA’ya konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat’sa yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak hayatını kaybettiğini söylemişti.

Sayıştay’ın da yıllardır yurtlardaki asansörlerin yetersizliğiyle ilgili bakanlığı uyardığı ortaya çıkmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakana göre bakımlar yapılıyormuş

Bakanlığa bağlı tüm tesislerde olduğu gibi 830 yurtta periyodik asansör bakım ve denetimlerinin gerçekleştirildiğini savunan Bak, “Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı, 13 Temmuz 2023’te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bütün belgeler, evrak elimizde mevcut” dedi.

Olayın artık adli makamlarda olduğunu, sorumluların muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulayan Bak, “Bu olay, üzerinden siyasi rant devşirilecek, suistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı, hepimizin acısıdır. Evlat, hepimizin evladıdır. Suistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

‘Provokatörlerin gençlerimizle aramıza girmesine izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz’

Bak ayrıca şunları dedi: “Sorumlular, adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar da asla muvaffak olamayacaklar. 22 senedir bu ülkenin gençlerine daha adil, daha özgür, daha konforlu, daha sosyal, daha eşit şartlar sunmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu imkanları çoğaltmaya, onlara yeni fırsat kapıları açmaya gayret ediyoruz. Her sene bir öncekinden daha iyi koşullar hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz, provokatörlerin gençlerimizle aramıza girmesine izin vermeden gençler için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek.”

KYK yurdunda asansör düştü: Bir öğrenci öldü

Sayıştay yurtlardaki asansörlerle ilgili defalarca uyarmış