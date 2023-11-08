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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Yerlikaya sığınmacı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de 3 milyon 254 bin 904’ü geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli sığınmacı bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada ülkedeki sığınmacı sayısına ilişkin bilgi verdi.


Buna göre ‘geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı’ 3 milyon 254 bin 904, ‘ikamet izniyle kalan yabancıların sayısı’ 1 milyon 129 bin 614, ‘uluslararası koruma kapsamında kalanlar’ 259 bin 468 olmak üzere Türkiye’de toplam 4 milyon 643 bin 986 ‘düzenli sığınmacı’ bulunuyor.

Bir ayda 100 bin düşüş

Yerlikaya, 12 Ekim’de yaptığı açıklamada sığınmacı sayısına ilişkin şu bilgileri vermişti:

  • Toplam düzenli göçmen sayısı 4 milyon 744 bin 622.
  • 3 milyon 374 bin 53’ü Suriyeli. 3 milyon 274 bin 59’u geçici korumada.
  • 1 milyon 150 bin 386’sının ikamet izni var.
  • 287 bin 177’si uluslararası koruma kapsamında.

Türkiye’de 3 milyon 374 bin 53 Suriyeli var

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