Bakan Yerlikaya sığınmacı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de 3 milyon 254 bin 904’ü geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli sığınmacı bulunduğunu bildirdi.
Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada ülkedeki sığınmacı sayısına ilişkin bilgi verdi.
Buna göre ‘geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı’ 3 milyon 254 bin 904, ‘ikamet izniyle kalan yabancıların sayısı’ 1 milyon 129 bin 614, ‘uluslararası koruma kapsamında kalanlar’ 259 bin 468 olmak üzere Türkiye’de toplam 4 milyon 643 bin 986 ‘düzenli sığınmacı’ bulunuyor.
Bir ayda 100 bin düşüş
Yerlikaya, 12 Ekim’de yaptığı açıklamada sığınmacı sayısına ilişkin şu bilgileri vermişti:
- Toplam düzenli göçmen sayısı 4 milyon 744 bin 622.
- 3 milyon 374 bin 53’ü Suriyeli. 3 milyon 274 bin 59’u geçici korumada.
- 1 milyon 150 bin 386’sının ikamet izni var.
- 287 bin 177’si uluslararası koruma kapsamında.