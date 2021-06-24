Bakan yardımcısından ihale savunması: Şirketi eşinin kurması ve oğlunun çalışması dışında ilgisi yokmuş

Eşinin kurucusu olduğu şirketin bakanlıktan 20 ihale aldığı ortaya çıkan Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın, kendini “Konu edilen şirketin 20 yıl önce kuruluşu sırasında kurucuları arasında eşimin yer alması ve oğlumun bu şirkette bir süre görev alarak ayrılmış olması dışında haberin doğrudan şahsımla ya da dolaylı olarak ailemle ilgili hiçbir doğru yanı yoktur” diye savundu.

Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nde rektör olarak görev yaparken, 18 Kasım 2020’de bakan yardımcılığına getirilmiş, eşinin kurucu ortağı olduğu Bilbest adlı şirketinse bundan kısa bir süre sonra 16 Aralık 2020’de İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 milyon 170 bin liralık yazılım satmak üzere bakanlıkla anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bilbest Bilişim Sağlık firması aynı zamanda uzun süredir Sağlık Bakanlığı için e-Nabız uygulamasının işlerini yapıyor. Şirketin ortakları arasında Aydın’ın oğlunun da bulunduğu, altı yılda 19 ayrı ihaleyle 5 milyon 128 bin liralık iş verilen şirketin, Aydın’ın müsteşar yardımcılığı döneminde de bakanlıkla iş yaptığı belirtilmişti.

İşlemlerle ilgili belgeleri CHP İstanbul Milletvekili Murat Emir gündeme getirmişti.

Aydın, ihale haberleri sonrasında Twitter’da kendini savundu.

Aydın’ın paylaşımı şöyle:

“19 Haziran tarihinde bazı basın yayın organlarında daha önce de yalanlanmış birçok iddianın sahibi olan bir milletvekilinin beyanlarına dayalı olarak hakkımda çıkan haber temelde sadece şahsımı değil temsil ettiğim bakanlığı da hedef alan tamamen düzmece, iftira ve karalamadan ibarettir. Basın etiği ile bağdaşır yanı bulunmayan bu yazının doğruluğu hiç araştırılmadan bazı gazetelerce alıntılanması da ayrıca üzüntü kaynağıdır.

Konu edilen şirketin 20 yıl önce kuruluşu sırasında kurucuları arasında eşimin yer alması ve oğlumun bu şirkette bir süre görev alarak ayrılmış olması dışında haberin doğrudan şahsımla ya da dolaylı olarak ailemle ilgili hiçbir doğru yanı yoktur. Mezkur şirketin aileme ait olduğu ve hülle yoluyla devredildiği iddiası tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Bahse konu şirket hiç bir zaman ne benim ne de ailemin olmuştur.

2014-2020 yılları arasında yapılan ihalelere işaret edip ‘Müsteşar yardımcısı olduğum dönemde bakanlıkla iş yaptığım’ iddiasının gerçekle bağdaşması mümkün değildir. Zira herhangi bir şirketin ortağı olmadığım gibi bu tarihlerde müsteşar yardımcısı görevinde de değildim.

Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden şahsımla ilgili benzer iftiralarda bulunarak cevabını alan, buna rağmen karalama kampanyasına basını da ortak eden sayın vekilin tutumunu talihsizlik olarak görüyor ve kınıyorum. Yüce meclisimizin kürsüsünü yalan ve iftiraları ile meşgul etmekle kalmamış kişilik haklarıma da saldırmıştır.

Yürüttüğüm görevleri başarıyla icra etmek için her türlü fedakarlığa katlanırken şahsımın kirli siyasetin malzemesi yapılmasına fırsat vermeyecek ve yasalar çerçevesinde haklarımın takipçisi olacağım.”

CHP’li Emir: Daha ne olsun?

CHP’li Emir ise bu savunmaya Twitter’da şu yanıtı verdi: