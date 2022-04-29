Bakan Yanık, Twitter’da Özdağ’la atıştı: Tane tane anlatıyorum Ümit Bey…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter’da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la şehit ve gazilere ödenen ikramiyeler konusunda tartıştı.

Görsel: Diken

Sığınmacı karşıtı söylemleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kez şehit ve gazi ailelerine ödenecek bayram ikramiyelerinde ayrımcılık yapıldığını öne sürmüştü: “Bayram ikramiyesi olarak şehit aileleri 500 TL., gaziler 1100 TL., 15 Temmuz şehit gaziler 2000 TL. almışlar. Saray, adaletin kurusun. Bu nasıl bir ayrımcılık, nasıl bir şehit/gazi ayrıştırma….”

Bayram ikramiyesi olarak şehit aileleri 500 TL., gaziler 1100 TL., 15 Temmuz şehit gaziler 2000 TL. almışlar. Saray, adaletin kurusun. Bu nasıl bir ayrımcılık, nasıl bir şehit/gazi ayrıştırma…. — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 29, 2022

Söz konusu çıkışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yine sosyal medyadan yanıt verdi: “Ümit bey tane tane anlatıyorum:

1) Şehit aileleri 500 TL Bayram ikramiyesi almış değil, şehit ailelerimiz için farklı destek kalemlerimiz bulunuyor.

2) Bahsettiğiniz 2.000 TL ikramiye sadece 15 Temmuz şehit yakınlarına değil Beşiktaş Patlaması ve Zeytindalı Harekatı’nda şehit olanların ailelerine de veriliyor.

3) Bu ikramiyeyi devlet vermiyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı veriyor.

4) Ödemeler merkezi bütçeden değil, bu olaylar esnasında veya sonrasında vatandaşlarımızın şartlı bağışlarından yapılıyor.

Bir adet tweette gerçekleşebilecek tüm hataları yapmışsınız. Eskiler buna kasan u kuseyn duhteranı mugaviyye derler. Mülteci düşmanlığı yapmak yerine biraz genel kültürünüzü geliştirseniz bu denli gülünç duruma düşmezsiniz.”