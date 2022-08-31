Bakan Varank: Yerli otomobil TOGG, seneye martta satışa çıkıyor￼

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG’un önümüzdeki yıl martta yollarda olacağını söyledi.

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Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişte. Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da ekleniyor.

Uzmanlar, bataryalarının ithal edilmesi nedeniyle dövize endeksli yerli otomobilin fiyatının en az 1 milyon TL olmasını bekliyor.

Radyo Başakşehir’e konuk olan Bakan Varank, Gemlik’te inşaatı devam eden yerli otomobil fabrikasının 29 Ekim’de açılacağını söyleyerek ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart’ta TOGG satışlarının başlayacağını belirtti. Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.