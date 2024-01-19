Bakan Tekin fahiş zam yapan özel okulları uyarıyormuş

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, fahiş zam yapan özel okulları ‘uyarıyoruz’ dedi.

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Özel okulların birçoğu yüzde 57 zam tavanını yemek fiyatlarına yaptıkları zamlarla deliyor. Fahiş zamlara karşı veliler isyanda.

Bakan Tekin “Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’nda” dedi.

Özel okulların baslangıçta ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan bakan, “Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var” dedi.

Tekin özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekledi: “Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayacılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriniyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek.”