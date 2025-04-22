Bakan şirketi gizledi: Yedigöller'de maden arama ruhsatı başvurusu

Bolu’da bir şirket, korumadaki Yedigöller Milli Parkı’nda madeni arama için ruhsat başvurusu yaptı. Bakanlık şirket bilgilerini ‘ticari sır’ diye paylaşmadı.

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a Yedigöller Milli Parkı yakınına altın madeni arama ruhsatı verilip verilmediğini sormuştu.

Bakanlık, 880 hektarlık alan için maden arama ruhsatı (altın, bakır, çinko, gümüş ve kurşun için) başvurusunu doğruladı ama henüz ruhsat verilmediğini, değerlendirmenin sürdüğünü belirtti. Yanıtta başvuru yapan şirketin bilgileri ‘ticari sır’ gerekçesiyle gizli tutuldu.

‘Başvuru reddedilmeli’

Ateş konuştu: “Yedigöller Milli Parkı’na bu kadar yakın bir bölgede altın aranması fikri bile ürkütücü. Altın arama ruhsatı için 18 Kasım 2024’te başvuru yapılmış. Bakanlığın bu başvuruyu, hiç değerlendirmeden bir an önce reddetmesi lazım.

Bolu’nun zenginliği, yeraltı kaynaklarında değil yer üstündeki eşsiz güzelliğindedir. Ticari sır gerekçesiyle başvuru yapan firmanın bilgilerinin gizlenmesi ise düşündürücü. Bu bilginin açıklanmasında kamu yararı olduğu çok açık.”



