Bakan Pakdemirli’den ‘ıspanak zehirlenmesi’ açıklaması: Ürünlere el kondu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili olarak “Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın” dedi.

Giresun ve Trabzon’daki zehirlenme vakaları üzerine bölgedeki ürünlere el konmuştu.

Uzmanlar ıspanağın içine ‘atropa belladona’ yani bilinen adıyla güzelavrat otunun karışmış olabileceğini belirtiyor. Bu yabani otların içinde bulunan ‘atropin’ maddesi zehirlenmelere yol açıyor. 2019’un kasım ayında da Ispanağa çok benzeyen bu yabani otların demetlere karışması sonucu çok sayıda kişi zehirlenmişti.

Konuyla ilgili NTV canlı yayınında konuşan Tarım bakanı Pakdemirli, şunları söyledi: ”Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum.”