Bakan Özhaseki: İstanbul’a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İstanbul’a birkaç sene içinde 500-600 bin konut yapacağız” dedi. Bakan buna bağlı olarak bir yıl içinde konut fiyatlarının da düşeceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı

Özhaseki ‘Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nda şöyle konuştu:

* Deprem bölgesinde hasar çok fazla. Toplamda 850 bin bağımsız birimin yenilenmesi gerekiyor. Maddi anlamda 100 milyar doları aşan hasar var. Manevi hasar, zaten ölçülemez. 200 bin kadar konutun inşaatı devam ediyor. Bu konutların 50 bine yakınını yılsonuna kadar teslim edeceğiz. Yine ‘yerinde dönüşüm‘ kampanyamıza, ‘beni destekleyin‘ diyen 237 bin kişi de başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımıza 750 bin hibe, 750 bin kredi veriyoruz, iki sene ödemesiz, 10 yıl vadeyle bunu gerçekleştiriyoruz.

Çelikten köy evleri

* Çelikten köy evleri yapıyoruz. En sağlamı bu şekilde yapmak. 100 bin civarında tek katlı köy evlerini de inşallah altı ayda tamamlamayı planlıyoruz.

* Kentsel dönüşüm bizim için kaçınılmaz. Ülkeyi depreme hazır hale getireceksek kentsel dönüşümü hızla yapmamız lazım. Geçmişte çok fazla tıkanmışlık yaşandı. Fikirtepe de buna en önemli örneklerden biri. Ortada bir tane derme çatma bir konut duruyor. İçinde oturan da yok ama durduruyorlar. Binlerce insan mağdur olmuş. Ortadaki evi kimse yıkamadığı için çalışma başlayamıyor. Bütün bu aksaklıkları giderecek ne varsa hepsi kanun teklifinde mevcut. Bu tip aksaklıkları yasa haline getirerek kentsel dönüşümü çok daha hızlı şekilde yapmaya çalışacağız.

Fiyatlar düşmeye başlayacak

* Deprem bölgesinde yaklaşık 800 bine yakın bağımsız bölüm yapılacak. İstanbul’a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız. TOKİ de sosyal konutlar noktasında çeşitli sayılar verdi, hatta kuralar da çekildi. Bütün bunları önümüzdeki bir sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz. Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak diye düşünüyorum.

Kentsel dönüşüm başkanlığı yolda: Kaynak, hazine arazileri