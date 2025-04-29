Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da 25 bin 17 bina denetlendi, yaklaşık 3 bini az hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra 25 bin 17 binanın denetlendiğini, bunun 2 bin 928’inin az hasarlı olarak tespit edildiğini açıkladı.

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23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Kurum, depremden sonra kentte 25 bin 17 binanın denetlendiğini, bu binalardan 2 bin 928’inin az hasarlı olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün Haziran 2024’teki açıklamasına göre İstanbul’da yaklaşık 1,2 milyon yapı var. İBB olası bir depremde 200 bine yakın binanın yıkılabileceğini öngörüyor.

İBB daha önce yaptığı incelemelerde kentte her an yıkılabilecek 200 bin bina olduğunu açıklamıştı.

Yine Haziran 2024’teki verilere göre İBB’nin başlattığı hızlı tarama testiyle 35 bin yapıyı analiz etmiş, 1.556 binanın ‘her an çökme tehlikesi’ taşıdığı tespit edilmişti. Bu binaların 178’i yıkılmış, 96’sı içinse resmi süreç başlatılmıştı.