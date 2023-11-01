Bakan, konuşmasından dolayı gözaltına alınan öğretmen için, ‘Gereğini yaparlar’ dedi

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TED Antalya Koleji’nde düzenlenen Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamasındaki konuşmasından dolayı gözaltına alınan öğretmen için, “İlgili birimler gereğini yapar” ddi.

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TED Antalya Koleji’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamasında öğretmen E.K.’nin “Herkesi ‘Türkiye Yüzyılı’ masalına inandırmaya çalışanlar… Cumhuriyet’i yok etmeye çalışıyorlar” dediği konuşması sosyal medyada gündem olmuştu.

Öğretmen önceki gece gözaltına alınmış, dün serbest bırakılmıştı.

Bakan Tekin, kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada öğretmenin davranışını ‘tasvip etmediğini’ belirtti: “Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz? Bu gibi sorunlar yaşandığında ve ilgili birimlerin haberi olduğunda gereğini yaparlar. Nasıl böyle bir şeyi tasvip edebilirim? Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız.”

Ne demişti?

E.K. konuşmasında şunları söylemişti:

“Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet’in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, ‘Türkiye Yüzyılı’ masalına herkesi inandırmaya çalışanlar…

Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?

Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyeti’nin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi yaradana?

Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?

Cumhuriyet’in göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve ‘en önemli geleceğim’ dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”