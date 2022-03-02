Bakan Koca, ‘beklenen açıklama’yla ilgili ipucu verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla ilgili ‘beklenen açıklama’ya ilişkin tüyo verdi: “Maske konusunu da ele alacağız.”

Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirmişti. Koca da Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, maske zorunluluğu hakkında yeni bir karara varılabileceğini söylemişti.

Dünkü açıklamasında bilim kurulunun salgınla mücadele ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün toplanacağını hatırlatan bakan, Twitter’da şunları kaydetmişti: “Yarın saat 18:00’de bir açıklamayla huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.”

Koca bugün de Twitter’da şunları kaydetti: “SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!”