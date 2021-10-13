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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Aşısız gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Covid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.

Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle Covid-19 tedbirlerinin büyük kısmının kaldırılmasıyla vaka ve ölüm sayıları artışa geçti. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının da bulaşıyı arttırdığı görülüyor. Yeni vakalarda aşı olmayan gençlerin de bulunduğu ve bazı yoğun bakımlarda artık genç hastalara rastlandığı da bildiriliyor.


Dün Türkiye’de son 24 saatte 33 bin 860 vaka, 237 can kaybı kaydedildi.

Bakan Koca, gençlerin aşı olmamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı.”

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