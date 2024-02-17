Bakan Ersoy’un 2028’deki hedefi turizmden 100 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028’de turist sayısında dünyada ilk üçte yer alarak, 100 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyledi.

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Ersoy, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Turizm ve Otel İşletmecileriyle Sektör Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Geçen ay turizmde 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyon dolarla Türkiye tarihinin en iyi rakamlarını sektör olarak elde ettiklerini belirten Ersoy, bunda Antalya’nın pastadaki payının büyük olduğunu vurguladı.

Ersoy 2024’eumutla baktıklarını anlatarak, “60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimiz var” dedi.

Bakan Ersoy’un 2028’deki hedefiyse daha büyük:

“2028’de 100 milyar dolar hedefimiz var. Bunu da aşama aşama bütün planları zamanda ve adımları yerinde atarak gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum.”